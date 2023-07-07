В Москве в День семьи, любви и верности поженятся около тысячи пар

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице около тысячи пар приняли решение пожениться в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Собянин также отметил, что в рамках проекта «Новые адреса счастья» более 40 тыс. пар зарегистрировали брак на площадках выездной регистрации брака в Москве.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в рамках областного проекта «Семья. Лето. Парк» в День семьи, любви и верности в 60 подмосковных парках проведут разнообразные мероприятия.