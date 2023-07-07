В Москве в День семьи, любви и верности поженятся около тысячи пар
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Собянин также отметил, что в рамках проекта «Новые адреса счастья» более 40 тыс. пар зарегистрировали брак на площадках выездной регистрации брака в Москве.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в рамках областного проекта «Семья. Лето. Парк» в День семьи, любви и верности в 60 подмосковных парках проведут разнообразные мероприятия.