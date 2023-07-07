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В Екатеринбурге для работников OZON запустили горячую линию из-за вспышки менингита

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В Екатеринбурге сотрудники распределительного центра OZON теперь могут обратиться на горячую линию по вопросам о заболевании менингитом.
В Екатеринбурге для работников OZON запустили горячую линию из-за вспышки менингита
  • globallookpress.com
  • © Vlad Karkov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор региона.

«Специалисты-эпидемиологи готовы ответить на вопросы, возникающие у сотрудников распределительного центра OZON, где зарегистрированы случаи заболевания менингококковой инфекции, о вакцинации, мерах по предотвращению распространения заболевания», — сказано в сообщении ведомства.

5 июля стало известно, что в Екатеринбурге выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.

Позднее НСН со ссылкой на Минздрав региона сообщила, что число госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников OZON в Екатеринбурге возросло до восьми.

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