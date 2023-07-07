Белоусов заявил о необходимости цифровизации в сертификации БАС

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости цифровизации в сертификации беспилотных авиационных систем (БАС).

Его заявление приводится на сайте российского кабмина.

«Необходимо проанализировать её (систему сертификации. — RT) на предмет создания общей базы данных. Это большой, принципиально важный проект, поэтому важно привести систему сертификации БАС к оптимальному состоянию», — отметил Белоусов.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания президиума правкомиссии по вопросам развития БАС.

Ранее стало известно, что Следственный комитет планирует дополнительно поставить беспилотники в управления и ведомства в новых регионах России.