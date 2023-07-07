Узнать больше

Белоусов заявил о необходимости цифровизации в сертификации БАС

Короткая ссылка
Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости цифровизации в сертификации беспилотных авиационных систем (БАС).
Белоусов заявил о необходимости цифровизации в сертификации БАС
  • Gettyimages.ru
  • © gong hangxu

Его заявление приводится на сайте российского кабмина.

«Необходимо проанализировать её (систему сертификации. — RT) на предмет создания  общей базы данных. Это большой, принципиально важный проект, поэтому важно привести систему сертификации БАС к оптимальному состоянию», — отметил Белоусов.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания президиума правкомиссии по вопросам развития БАС.

Ранее стало известно, что Следственный комитет планирует дополнительно поставить беспилотники в управления и ведомства в новых регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить