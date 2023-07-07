Депутат Чаплин предложил уточнить в законе, сколько животных можно содержать на участке

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил внести уточнение в закон о садоводстве и огородничестве и определить, сколько именно животных (кроликов, кур) разрешается держать на участке.

В соответствии с новыми поправками, вступившими в силу в 2023 году, выращивать на садовых и огородных участках сельскохозяйственную птицу и кроликов для собственных нужд можно при строгом соблюдении земельного законодательства, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.

В интервью «Парламентской газете» Чаплин разъяснил, что участились жалобы, в том числе на безосновательные штрафы, поскольку в законе не прописано, сколько именно животных можно содержать на участке.

«Но чтобы исключить спорные ситуации и незаслуженные штрафы для людей, нужно доработать законодательство и указать допустимое количество сельскохозяйственных животных, которых могут держать на садовых и огородных участках. Планирую обсудить эту инициативу с представителями Минсельхоза», — сообщил Чаплин.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.