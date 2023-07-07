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Минздрав: число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми

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Число госпитализированных из-за заражения менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра OZON в Екатеринбурге, выросло до восьми.
Минздрав: число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге выросло до восьми
  • РИА Новости

Об этом заявили в Минздраве Свердловской области.

«Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, ещё два пациента госпитализированы в ГКБ №40», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что состояние всех пациентов удовлетворительное.

5 июля сообщалось, что в Екатеринбурге было выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.

Бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.

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