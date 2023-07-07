В Минздраве оценили состояние детей, которые отравились алкоголем в Первоуральске

В Министерстве здравоохранения России заявили, что состояние детей, отравившихся алкоголем в Первоуральске, оценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное отделение Минздрава.

После осмотра медиками в организме семерых подростков обнаружили этанол, сейчас они находятся в педиатрическом отделении.

«Состояние подростков удовлетворительное. Их осмотрела бригада медицины катастроф с токсикологом», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

Также «Радио 1» сообщило, что врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско заявила об опасности охлаждённых алкогольных коктейлей из-за высокой их калорийности и высокой гликемической нагрузки.