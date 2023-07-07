В Тюменской области 15 семейных пар получили медали «За любовь и верность»

В Тюменской области в преддверии Дня семьи, любви и верности вручили медали «За любовь и верность» 15 семейным парам из региона.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Всего 70 семьям из Тюменской области вручат медали «За любовь и верность» в 2023 году.

Кроме того, по сообщению Сиб.фм, в Новосибирской области вручили медали «За любовь и верность» десяти семьям, прожившим вместе более 33 лет.

«С каждым годом в нашем обществе всё больше интереса и внимания ко Дню святых Петра и Февронии Муромских, потому что мы всё чаще обращаем внимание на наши исторические истины. Само название — День семьи, любви и верности — звучит основательно и ответственно. 15 лет нашей региональной традиции вручать в эти дни в торжественной обстановке медали «За любовь и верность»», — добавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее сообщалось, что в честь Дня семьи, любви и верности в Москве пройдёт более 180 мероприятий.