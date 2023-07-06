В Минздраве Удмуртии перечислили симптомы менингококковой инфекции

В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали о симптомах менингококковой инфекции. В частности, это лихорадка с повышением температуры, боли в мышцах, тошнота.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Также болезнь характеризуется выраженной бледностью кожных покровов, головной болью, высыпаниями на коже.

«Менингококковая инфекция — достаточно распространённое заболевание, ежегодно в Удмуртии регистрируется до 10 случаев. Очень важно вовремя его распознать и начать лечение», — заявила Светлана Андреева, заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы.

При появлении симптомов рекомендуется немедленно обратиться за медпомощью.

«Менингококковая инфекция неустойчива в окружающей среде и не передаётся контактным способом через предметы или посылки», — добавила Андреева.

Ранее бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.