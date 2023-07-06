Онищенко: заболеть менингококковой инфекцией можно при контакте с носителем

Бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.

«Это бактериальная инфекция. Бывает в том числе бессимптомное носительство», — сказал Онищенко в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, это не грипп и перенести его на ногах не получится, если только это не бессимптомный носитель.

«Передаётся менингококковая инфекция воздушно-капельным путём. Соответственно, заболеть им можно при контакте с носителем либо с заболевшим на ранних стадиях», — уточнил эксперт.

Со своей стороны, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с газетой «Известия» рассказал, что один из самых опасных периодов для менингита — это подростковый возраст.

«В зоне риска студенты ПТУ, университетов, колледжей. 15—18 лет — это наиболее уязвимый возраст», — отметил он.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев менингококковой инфекции в Свердловской области возросло до восьми.