Вице-пермьер Мантуров провёл совещание по развитию производства протезно-ортопедических изделий в России
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На выставке он ознакомился с продукцией предприятий ФГУП «ЦИТО», «МЕТИЗ», «НОЦ Ортос», «Медитроника Фут Системс», «Салют Орто», «НПК СПП», «Ортокосмос», НПФ «ГАЛАТЕЯ», «Моторика», «Техбионик», «Сколиолоджик.ру», а также посмотрел демонстрацию тренажёров.
Мантуров также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии, вице-премьер обозначил важную задачу по открытию таких центров в регионах.
«Наша главная задача — это максимально быстро перейти от мелкой серии к промышленным объёмам. И преодолеть доминирование иностранных комплектующих и материалов. На сегодня у нас уже производится широкий ряд инновационных модулей, с которыми мы ознакомились на выставке», — отметил министр.
Власти поддерживают работу по этим направлениям, но масштабирование производства должно опираться на чёткое понимание объёмов и номенклатуры необходимых изделий, подчеркнул он.
«Консолидацию потребностей рынка обеспечит Минпромторг и специально созданный информационно-аналитический центр на базе нашего Института медицинских материалов», — сказал Мантуров.
В апреле российский лидер Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России.