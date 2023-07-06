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Вице-пермьер Мантуров провёл совещание по развитию производства протезно-ортопедических изделий в России

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Зампредседателя российского правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл совещание по вопросу развития производства протезно-ортопедических изделий в России. Он также осмотрел продукцию российских производителей комплектующих для протезов верхних и нижних конечностей.
Вице-пермьер Мантуров провёл совещание по развитию производства протезно-ортопедических изделий в России
  • Gettyimages.ru

На выставке он ознакомился с продукцией предприятий ФГУП «ЦИТО», «МЕТИЗ», «НОЦ Ортос», «Медитроника Фут Системс», «Салют Орто», «НПК СПП», «Ортокосмос», НПФ «ГАЛАТЕЯ», «Моторика», «Техбионик», «Сколиолоджик.ру», а также посмотрел демонстрацию тренажёров.

Мантуров также пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию в Центре травматологии и ортопедии, вице-премьер обозначил важную задачу по открытию таких центров в регионах.

«Наша главная задача — это максимально быстро перейти от мелкой серии к промышленным объёмам. И преодолеть доминирование иностранных комплектующих и материалов. На сегодня у нас уже производится широкий ряд инновационных модулей, с которыми мы ознакомились на выставке», — отметил министр.

Власти поддерживают работу по этим направлениям, но масштабирование производства должно опираться на чёткое понимание объёмов и номенклатуры необходимых изделий, подчеркнул он.

«Консолидацию потребностей рынка обеспечит Минпромторг и специально созданный информационно-аналитический центр на базе нашего Института медицинских материалов», — сказал Мантуров.

В апреле российский лидер Владимир Путин поручил создать условия для расширения производства протезов в России.

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