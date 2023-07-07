Из аварийного жилья в Мурманской области расселили более 3500 человек
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Работа проходит в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области», которая входит в нацпроект «Жильё и городская среда».
Жителей расселяют в дома, приобретённые на первичном и вторичном рынках, а также в отремонтированный жилфонд.
Кроме того, в области строят многоквартирные дома.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новые образовательные учреждения в Западном и Северо-Западном округах.