Из аварийного жилья в Мурманской области расселили более 3500 человек

Из аварийного жилья в Мурманской области расселили свыше 3500 человек за четыре года, заявили в региональном правительстве.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Работа проходит в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области», которая входит в нацпроект «Жильё и городская среда».

Жителей расселяют в дома, приобретённые на первичном и вторичном рынках, а также в отремонтированный жилфонд.

Кроме того, в области строят многоквартирные дома.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новые образовательные учреждения в Западном и Северо-Западном округах.