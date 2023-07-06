Инфекционист Викулов посоветовал не покупать летом в кафе свежие фрукты

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что не стоит покупать летом в кафе свежие фрукты и овощи, а также молочные коктейли и десерты с кремом.

«Летний период всегда сопряжён с подъёмом заболеваемости кишечными инфекциями. Посещение ресторанов, предприятий быстрого питания, к сожалению, сопряжено с тем, что используется сырая вода, термически необработанная пища, некоторые салаты, овощи и фрукты могут стать источником заражения», — сказал Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, лучше брать термически обработанные блюда, например тушёные овощи.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске съевшие шаурму в кафе «Хорошее место» 25 человек оказались в больнице.

Также интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местного жителя к сетевому супермаркету о компенсации за причинение морального вреда, нанесённого из-за просроченного апельсинового сока.