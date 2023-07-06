Предприниматель Джекиев посоветовал желающим запустить медицинский стартап находить сильных партнёров

Игорь Джекиев, предприниматель и эксперт в Digital Health, дал советы бизнесменам, желающим запустить медицинский стартап.

«Очень важно находить сильных отраслевых партнёров, они знают изнутри проблемные зоны и «белые пятна», без этого бывает сложно прогрессировать или выбрать вектор развития. Хотя, конечно, нужно иметь в виду риски таких сотрудничеств с лидерами рынка», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По его словам, конкуренты тоже не спят, поэтому важно, чтобы всегда был козырь в рукаве.

«Также нужно понимать границы регуляторных ограничений, иначе у вас возникнут проблемы с регулятором и инвесторами. Если есть возможность, начинайте с wellness категории, которая не подлежит регулированию, потенциально это хороший стартовый трамплин», — отметил Джекиев.

Он добавил, что полезным будет заводить новые контакты, научные связи и корпоративных партнёров, искать гранты и премии.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.