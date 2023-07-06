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В Петербурге суд назначил компенсацию мужчине за купленный в супермаркете просроченный сок

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В Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск местного жителя к сетевому супермаркету о компенсации за причинение морального вреда, нанесённого из-за просроченного апельсинового сока.
В Петербурге суд назначил компенсацию мужчине за купленный в супермаркете просроченный сок
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Мужчина купил сок 22 апреля в одной из торговых сетей. Он утверждает, что только после оплаты заметил, что срок годности товара истёк 20 апреля, это его сильно расстроило.

Кассир вернул деньги за товар. Тем не менее покупатель решил обратиться в суд. Сумма иска составила 1 тыс. рублей.

Суд увеличил сумму на 500 рублей в виде штрафа за нарушение прав потребителя. Общая сумма компенсации составила 1,5 тыс. рублей.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» заявила, что ранние арбузы могут быть вредны для здоровья.

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