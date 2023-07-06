Бюджет Удмуртии получил более трёх миллиардов рублей от «переехавшего» в регион бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Как отметил Сунцов, по соотношению затрат на меру поддержки и эффекта от неё данная программа вне конкуренции, так как не требует бюджетных расходов.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.