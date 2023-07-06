Бюджет Удмуртии получил более трёх миллиардов рублей от «переехавшего» в регион бизнеса

Бюджет Удмуртии в 2022 году получил более 3 млрд рублей в виде налогов от «переехавшего» в регион бизнеса, заявил первый вице-премьер правительства республики Константин Сунцов на пресс-конференции.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как отметил Сунцов, по соотношению затрат на меру поддержки и эффекта от неё данная программа вне конкуренции, так как не требует бюджетных расходов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.