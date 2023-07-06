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Кардиолог Дроздова: осложнение детских сердечных заболеваний можно предотвратить

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Главный детский кардиолог Минздрава Московской области, врач ультразвуковой диагностики Альфия Дроздова рассказала, как родители могут помочь ребёнку избежать сердечно-сосудистых патологий.
Кардиолог Дроздова: осложнение детских сердечных заболеваний можно предотвратить
  • Gettyimages.ru

Кардиологи помогают детям с заболеваниями сердца смоделировать их поведение так, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения, заявила врач в эфире «Радио 1».

По её словам, родителям важно следить за состоянием организма своего ребёнка. Важно, чтобы он соблюдал режим дня, питания, физических и умственных нагрузок.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев напомнил о причинах травм детей в летнее время года.

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