Специалист Шкуматов: лучше следить за состоянием машины круглый год
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Каждая машина приспособлена к работе в температурных пределах до +40...+60 °C, объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».
Поэтому, чтобы поломок в жаркую погоду не было, эксперт рекомендует следить за состоянием машины круглый год.
«Если автомобиль содержится из рук вон плохо, то он может сломаться в любую погоду», — отметил Шкуматов.
Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов заявил в беседе с НСН, что стоит менять заводскую противоугонную систему на автомобилях при помощи иммобилайзеров и «секреток».