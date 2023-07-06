Специалист Шкуматов: лучше следить за состоянием машины круглый год

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Пётр Шкуматов рассказал, как можно подготовить автомобиль к жаркой погоде.

Каждая машина приспособлена к работе в температурных пределах до +40...+60 °C, объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Поэтому, чтобы поломок в жаркую погоду не было, эксперт рекомендует следить за состоянием машины круглый год.

«Если автомобиль содержится из рук вон плохо, то он может сломаться в любую погоду», — отметил Шкуматов.

Ранее генеральный директор компании «Добро для авто» Михаил Степанов заявил в беседе с НСН, что стоит менять заводскую противоугонную систему на автомобилях при помощи иммобилайзеров и «секреток».