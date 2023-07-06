В Красноярском крае построят пять мусорных заводов
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В Красноярском крае в ближайшее время планируется строительство пяти комплексных объектов совокупной мощностью 441 тыс. т в год. По четырём из них идёт рассмотрение частных концессионных инициатив, и мы договорились об ускорении принятия правительством региона решения по ним», — заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Пять объектов станут первоочередными в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО в регионе.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс.