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В Красноярском крае построят пять мусорных заводов

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В Красноярском крае построят пять комплексных объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Общая мощность составит 441 тыс. т в год.
В Красноярском крае построят пять мусорных заводов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Красноярском крае в ближайшее время планируется строительство пяти комплексных объектов совокупной мощностью 441 тыс. т в год. По четырём из них идёт рассмотрение частных концессионных инициатив, и мы договорились об ускорении принятия правительством региона решения по ним», — заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Пять объектов станут первоочередными в развитии инфраструктуры по обращению с ТКО в регионе.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс.

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