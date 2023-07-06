Специалист Шатов назвал основным преимуществом цифрового рубля его безопасность

Партнёр Capital Lab Евгений Шатов рассказал о преимуществах использования и новых возможностях цифровой российской валюты.

Безналичный цифровой рубль будет храниться в Центральном банке, поэтому при банкротстве коммерческого банка деньги останутся, объяснил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам Шатова, цифровой валютой можно будет оплачивать любые покупки и проводить любые банковские операции, при этом они станут быстрее и комиссия будет ниже.

«Кошелёк будет доступен также из мобильного приложения банка, в котором у пользователя есть счёт, — устанавливать отдельные программы не требуется», — добавил эксперт.

Ранее эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT о преимуществах использования цифрового рубля.

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН посоветовал не хранить сбережения в валюте. По его словам, «нужно понимать, что инфляция пожирает валютные накопления».