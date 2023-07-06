Педиатр Порецкова: солнце, воздух и вода помогут в укреплении детского организма

Галина Порецкова, главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук, рассказала, как укрепить иммунитет ребёнка летом.

Детям до трёх лет не следует находиться на открытом солнце, лучше использовать защитные кремы, носить головной убор и лёгкую одежду, посоветовала врач в беседе с sovainfo.ru.

Порецкова рекомендует детям постарше загорать и купаться не менее двух часов в день во время минимальной солнечной активности.

По словам педиатра, важно добавить в рацион овощи и фрукты и следить за тем, чтобы ребёнок пил достаточное количество воды.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева предупредила родителей об опасности безалкогольного пива для детей.