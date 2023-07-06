Педиатр Порецкова: солнце, воздух и вода помогут в укреплении детского организма
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Детям до трёх лет не следует находиться на открытом солнце, лучше использовать защитные кремы, носить головной убор и лёгкую одежду, посоветовала врач в беседе с sovainfo.ru.
Порецкова рекомендует детям постарше загорать и купаться не менее двух часов в день во время минимальной солнечной активности.
По словам педиатра, важно добавить в рацион овощи и фрукты и следить за тем, чтобы ребёнок пил достаточное количество воды.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева предупредила родителей об опасности безалкогольного пива для детей.