Диетолог Арзамасцев: травяные чаи снижают артериальное давление

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие напитки снижают артериальное давление.

«Для снижения давления подойдут седативные напитки, например травяные чаи, которые включают в себя мяту и другие успокаивающие травы. Они снижают уровень тревожности, и давление понижается», — объяснил Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24».

Также, по словам врача, для снижения давления подойдут клюквенный морс и отвар из кураги или чернослива.

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