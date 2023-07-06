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Диетолог Арзамасцев: травяные чаи снижают артериальное давление

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие напитки снижают артериальное давление.
Диетолог Арзамасцев: травяные чаи снижают артериальное давление
  • Gettyimages.ru

«Для снижения давления подойдут седативные напитки, например травяные чаи, которые включают в себя мяту и другие успокаивающие травы. Они снижают уровень тревожности, и давление понижается», — объяснил Арзамасцев в беседе с сайтом «Москва 24».

Также, по словам врача, для снижения давления подойдут клюквенный морс и отвар из кураги или чернослива.

Главный детский кардиолог Минздрава Московской области, врач ультразвуковой диагностики Альфия Дроздова в эфире «Радио 1» рассказала, как родители могут помочь своим детям избежать сердечно-сосудистых патологий.

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