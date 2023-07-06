Путин заявил о важности поддержки семей участников спецоперации в полной мере

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, «не нужно жадничать».

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Как рассказал Владимиров, регион за 2022 год направил на поддержку семей военнослужащих 3,8 млрд рублей.

«Здесь жадничать не нужно», — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Российский лидер добавил, что важно оказывать семьям военных всю необходимую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с сайтом kp.ru рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей.