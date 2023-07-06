Кардиолог Колиев назвал активный образ жизни важным для профилактики болезней сердца

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вячеслав Колиев заявил, что самое важное для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — это поддержка активного образа жизни.

«Это не значит, что нужно бегать марафоны или поднимать тяжести. Достаточно ежедневно делать утреннюю зарядку, ходить пешком или ездить на велосипеде, выбирать лестницу вместо лифта, заниматься любимым видом спорта или фитнеса», — сказал врач в беседе с Life.ru.

По его словам, главное — не сидеть на диване и не лежать в постели.

Также рекомендуется следить за питанием — избегать фастфуда, полуфабрикатов, жирной и солёной пищи. Стоит добавить в рацион свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, морепродукты, орехи, растительные масла.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.