В ЯНАО в Новом Уренгое и Надыме откроются семейные МФЦ

В Новом Уренгое и Надыме Ямало-Ненецкой автономной области (ЯНАО) откроют семейные многофункциональные центры благодаря гранту от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Департамент социальной защиты населения округа.

«В СМФЦ окажут поддержку семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, родственникам участников СВО и другим нуждающимся. Они будут получать социальную, юридическую, психологическую и иную помощь в одном месте — по принципу одного окна»», — сообщили в ведомстве.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что в Московской области упростилась процедура оформления сертификата на региональный материнский капитал, список необходимых документов сокращён с восьми до одного.