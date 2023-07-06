«Известия»: мужчина пострадал из-за взрыва телевизора в квартире в Москве

Пожилой мужчина пострадал в результате взрыва телевизора в квартире на Минской улице в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

РИА Новости

Отмечается, что у 67-летнего мужчины парализованы ноги. Он проживает в квартире один, на помощь пришли жильцы дома. Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королёве Московской области.