«Известия»: мужчина пострадал из-за взрыва телевизора в квартире в Москве
Пожилой мужчина пострадал в результате взрыва телевизора в квартире на Минской улице в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
- РИА Новости
Отмечается, что у 67-летнего мужчины парализованы ноги.
Он проживает в квартире один, на помощь пришли жильцы дома.
Ранее сообщалось, что квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королёве Московской области.
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