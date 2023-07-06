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В Госдуме предложили создать единое ведомство по контролю за работой детских аттракционов

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила с инициативой создать единое ведомство, которое будет заниматься контролем работы детских аттракционов.
В Госдуме предложили создать единое ведомство по контролю за работой детских аттракционов
  • Gettyimages.ru

«Нельзя сказать, что одни плохие, потому что они советские, другие — хорошие. Должен быть единый орган, который отвечает за аттракционы», — приводит «Газета.Ru» её слова.

Буцкая напомнила, что на данный момент есть производитель, либо дистрибьютор, один производит, второй вводит.

«Соответственно, он получает сертификат. Как он получает сертификат — он представляет один экспонат, который сертифицируют, а дальше ему дают сертификат на партию, либо на какое-то время», — отметила депутат. 

Буцкая добавила, что следующим этапом является установка и обслуживание.

«Установка, обслуживание — это уже другие компании, то есть тот, кто принимает на баланс. Очень хорошо, если компания, которая взяла к себе на баланс, имеет контакт с этим производителем», — подчеркнула она.

Депутат рассказала, что регулярные проблемы возникают с детскими площадками.

«И ни в коем случае не должен быть дядя Витя с молотком, с отвёрткой, который что-то там чинит. Это должны быть именно те, кто выпускал и всё знает о технологических особенностях», — подытожила Буцкая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске на детской площадке 11-летняя девочка ударилась головой о покрытие и получила травму из-за падения с качелей, у которых оборвался удерживающий трос. 

По данному факту следователи проводят проверку.

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