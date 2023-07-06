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В Подмосковье исследование на генетические отклонения провели для 35 тысяч новорождённых

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В Московской области с начала года более 35 тыс. детей в первые дни жизни прошли расширенный неонатальный скрининг с целью выявления генетических заболеваний.
В Подмосковье исследование на генетические отклонения провели для 35 тысяч новорождённых
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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава области.

Первый зампредседателя регионального правительства Светлана Стригункова отметила, что в настоящее время в перечень исследований входит скрининг на 36 генетических заболеваний.

«Такое обследование позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать тщательное наблюдение узкопрофильными врачами, особенно необходимое в первый год жизни ребёнка», — сообщила она.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.

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