В Азнакаевском районе Татарстана утонули двое подростков

В Азнакаевском районе Республики Татарстан на реке Ик утонули 18-летние брат и сестра.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в селе Кук-Тяка брат и сестра решили поплавать в не предназначенной для купания части реки Ик. Их видел рыбак с другого берега, и когда подростки начали тонуть, он бросился звать на помощь.

Вместе с другими свидетелями ЧП ему удалось вытащить тело молодого человека на берег. Тело девушки в настоящее время ищут спасатели.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Энгельсском районе Саратовской области при купании в оросительном канале утонули мужчина и 14-летний мальчик из Дагестана.