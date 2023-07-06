Отравившаяся шаурмой в Магнитогорске заявила, что попала в больницу вместе с друзьями

Жительница Магнитогорска, отравившаяся шаурмой в кафе «Хорошее место», рассказала, что попала в больницу вместе с друзьями, которые также решили поесть в данном заведении.

Как она отметила в беседе с «Газетой.Ru», её шаурма изначально была горькой и «пахла тухлятиной», но сама это учуять она не могла из-за насморка.

«В воскресенье, 2 июля, купили с друзьями четыре шаурмы и там поделили их между собой. Три из четырёх были нормальные, у меня была горькая. Запах из-за насморка я не ощутила, и вкусы немного притупились. Съела половину и поняла, что как будто горчит. Друзья понюхали, сказали, что пахнет тухлятиной. Как итог, я и двое друзей лежим в инфекционном с сильной интоксикацией», — рассказала девушка.

Она указала, что у них были рвота, диарея, обезвоживание и высокая температура до 40 градусов.

Пострадавшая отметила, что за прошедшие дни никто из представителей «Хорошего места» даже не пытался с ней связаться в связи с произошедшим.

Ранее терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил в беседе с телеканалом «360», что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.