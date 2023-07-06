Секретарь Совбеза Патрушев: на юге России предотвращено девять терактов в 2023 году
- РИА Новости
Об этом он сказал в Краснодаре в ходе совещания по безопасности в Южном федеральном округе.
Он отметил, что в 2023 году в округе совершено 11 преступлений террористической направленности.
«Предотвращено 13 преступлений террористической направленности, в том числе девять терактов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сотрудники ФСБ совместно с работниками СК России задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. Один из злоумышленников был нейтрализован.