Секретарь Совбеза Патрушев: на юге России предотвращено девять терактов в 2023 году

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что на юге России предотвращено девять терактов в текущем году.

Об этом он сказал в Краснодаре в ходе совещания по безопасности в Южном федеральном округе.

Он отметил, что в 2023 году в округе совершено 11 преступлений террористической направленности.

«Предотвращено 13 преступлений террористической направленности, в том числе девять терактов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с работниками СК России задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований. Один из злоумышленников был нейтрализован.