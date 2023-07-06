Учёный Тишина: солнцезащитный крем следует наносить за полчаса до выхода на пляж

Преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Екатерина Тишина рассказала, как правильно использовать солнцезащитный крем.

В беседе с Life.ru эксперт объяснила, что солнцезащитную косметику неправильно наносить на пляже, средствам нужно 10—15 минут, чтобы впитаться в кожу. И ещё 20 минут требуется, чтобы крем с химическими фильтрами «включился» в работу.

«Если вы наносите средство уже на пляже под открытыми солнечными лучами, то от 15 до 30 минут ваша кожа беззащитна, солнце наносит свой удар!» — предупредила Тишина.

Ранее кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.