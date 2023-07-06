Специалист Игнатенко: шум аттракциона может свидетельствовать о его опасности
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На каждом проверенном аттракционе должен быть размещён государственный регистрационный знак с QR-кодом, объяснил инженер в беседе с сайтом «Крым 24». При сканировании кода должен открыться сайт с полной информацией о механизме.
Также, по словам Игнатенко, не менее важно обращать внимание на шум аттракциона, самим смотреть, надёжно ли он закреплён.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в летние лагеря Подмосковья отправились отдыхать около 23 тыс. детей.