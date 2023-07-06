Специалист Игнатенко: шум аттракциона может свидетельствовать о его опасности

Начальник Инспекции гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор региона Алексей Игнатенко рассказал, как распознать опасный аттракцион.

На каждом проверенном аттракционе должен быть размещён государственный регистрационный знак с QR-кодом, объяснил инженер в беседе с сайтом «Крым 24». При сканировании кода должен открыться сайт с полной информацией о механизме.

Также, по словам Игнатенко, не менее важно обращать внимание на шум аттракциона, самим смотреть, надёжно ли он закреплён.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в летние лагеря Подмосковья отправились отдыхать около 23 тыс. детей.