В Подмосковье искусственный интеллект научили бороться с незаконной уличной торговлей
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
ИИ анализирует и отправляет кадры с признаками нелегальных уличных торговых точек с видеокамер системы «Безопасный регион» в администрацию городского округа.
«Искусственный интеллект выявляет незаконную торговлю с точностью 92%», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.
Ранее НСН сообщила, что московские учёные разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине.