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В Подмосковье искусственный интеллект научили бороться с незаконной уличной торговлей

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В Подмосковье искусственный интеллект (ИИ) научили определять несанкционированную торговлю на улицах.
В Подмосковье искусственный интеллект научили бороться с незаконной уличной торговлей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

ИИ анализирует и отправляет кадры с признаками нелегальных уличных торговых точек с видеокамер системы «Безопасный регион» в администрацию городского округа.

«Искусственный интеллект выявляет незаконную торговлю с точностью 92%», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.

Ранее НСН сообщила, что московские учёные разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине.

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