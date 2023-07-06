В Подмосковье искусственный интеллект научили бороться с незаконной уличной торговлей

В Подмосковье искусственный интеллект (ИИ) научили определять несанкционированную торговлю на улицах.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

ИИ анализирует и отправляет кадры с признаками нелегальных уличных торговых точек с видеокамер системы «Безопасный регион» в администрацию городского округа.

«Искусственный интеллект выявляет незаконную торговлю с точностью 92%», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.

Ранее НСН сообщила, что московские учёные разработали принципы стандартизации медицинских наборов данных для тестирования искусственного интеллекта в медицине.