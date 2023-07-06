Психолог Киселёв посоветовал сохранять профессионализм в случае травли со стороны коллег

Вадим Киселёв, кандидат психологических наук, и. о. заведующего кафедрой психологии труда и организационной психологии Государственного университета просвещения, посоветовал тем, кто столкнулся с травлей на работе, постараться разобраться в причинах этого.

«Подумайте и оцените, насколько вы сами открыты к общению с новыми коллегами, готовы ли включаться в происходящие в коллективе процессы и демонстрируете ли вы эту готовность», — посоветовал Киселёв в разговоре с газетой «Известия».

По его словам, чтобы выявить зачинщика и инициатора, можно обратиться за помощью к руководителю и коллегам.

Специалист посоветовал оставаться вежливым и корректным в общении и выполнять все свои обязанности на высоком уровне.

По его словам, стоит отказаться от критических замечаний в адрес коллег, соблюдать дресс-код и деловой этикет, принятые в компании, а также самому нести ответственность за свои недочёты. Это поможет укрепить позицию и создаст основу для улучшения отношений, заключил эксперт.

Ранее психолог, кандидат наук, руководитель лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» рассказал, что профессиональное выгорание — это состояние, в котором человек испытывает негативные эмоции во время работы, сталкиваются с таким состоянием те, кто работает через силу.