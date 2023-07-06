Врач Воробьёва посоветовала отказаться от алкоголя и сладких напитков в жару

Заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва посоветовала в жаркую погоду отказаться от алкогольных и сладких напитков.

«За счёт высокой калорийности (алкоголя. — RT) увеличивается продукция тепла. Результатом становятся обезвоживание и перегрев», — уточнила она в разговоре с РИАМО.

Также Воробьёва сообщила, что в жаркое время лучше отказаться от газировки, соков, сладких чаёв, молочных коктейлей, смузи и лимонадов. Она объяснила это тем, что из-за большого содержания сахаров в этих напитках чувство жажды будет только усиливаться.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.