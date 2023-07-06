В Петербурге реформируют психоневрологические интернаты

В Санкт-Петербурге планируют реформировать восемь взрослых и пять детских психоневрологических интернатов.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по социальной политике города.

В рамках реформирования планируется улучшение условий проживания пациентов, создание службы защиты прав больных психическими заболеваниями и расширение штаба медицинского персонала.

«На реформирование требуется довольно много времени, надо готовить проживающих и сотрудников интернатов к пониманию предстоящих перемен», — добавила вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина.

Ранее «Радио 1» сообщило, что депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой создать в российских больницах зоны передачи пациентам товаров службами доставки онлайн-покупок.