Главе детского сада назначили меру пресечения по делу о смерти ребёнка в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения заведующей детским садом по делу о смерти шестилетнего мальчика. Обвиняемой запретили определённые действия на время предварительного расследования.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что заведующую не отправили под стражу.

Женщине, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека), запретили общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу и свидетелями.

«Постановление суда не вступило в законную силу», — отметила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний мальчик, чьё тело нашли 29 июня в гаражах недалеко от дома.