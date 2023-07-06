Главе детского сада назначили меру пресечения по делу о смерти ребёнка в Екатеринбурге
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что заведующую не отправили под стражу.
Женщине, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека), запретили общаться с потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу и свидетелями.
«Постановление суда не вступило в законную силу», — отметила пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний мальчик, чьё тело нашли 29 июня в гаражах недалеко от дома.