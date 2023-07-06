Узнать больше

Врач Чернышова порекомендовала отказаться от жареной курицы при гастрите

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что жареную курицу не стоит употреблять пациентам с панкреатитом и гастритом.
Врач Чернышова порекомендовала отказаться от жареной курицы при гастрите
  • Gettyimages.ru

Сама по себе курица — полезный продукт, вред зависит от способа приготовления, объяснила врач в разговоре с «Вечерней Москвой».  

«Жареная курица — самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить её вместе с кожей, калорийность возрастает ещё больше», — предупредила Чернышова.

По её словам, при некоторых заболеваниях ЖКТ есть жареную курицу нельзя. Это такие заболевания, как панкреатит, гастрит, патологии желчного пузыря.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить