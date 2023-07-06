Врач Чернышова порекомендовала отказаться от жареной курицы при гастрите

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что жареную курицу не стоит употреблять пациентам с панкреатитом и гастритом.

Сама по себе курица — полезный продукт, вред зависит от способа приготовления, объяснила врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Жареная курица — самый калорийный и жирный вариант приготовления птицы. А если готовить её вместе с кожей, калорийность возрастает ещё больше», — предупредила Чернышова.

По её словам, при некоторых заболеваниях ЖКТ есть жареную курицу нельзя. Это такие заболевания, как панкреатит, гастрит, патологии желчного пузыря.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета.