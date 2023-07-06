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Хинштейн: в России нет планов строить закрытый от всего мира Рунет

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В России нет планов построить закрытый от внешнего мира Рунет, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн: в России нет планов строить закрытый от всего мира Рунет
  • Gettyimages.ru

«Планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика», — сказал он.

Вместе с этим Хинштейн подчеркнул необходимость быть готовыми к тому, что Россию могут попытаться отрезать от магистральных линий связи.

Ранее российские власти совместно с операторами успешно провели очередные учения по проверке устойчивости Рунета.

В июле прошлого года также стало известно, что в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета в России была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.

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