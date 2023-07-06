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Депутат Ефимов рассказал о льготах для военнослужащих и их семей в Подмосковье

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Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов рассказал о том, какие привилегии существуют для военнослужащих и их семей в Подмосковье.
Депутат Ефимов рассказал о льготах для военнослужащих и их семей в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО.

Депутат Ефимов рассказал, что реабилитация для участников СВО, получивших ранение, закреплена на законодательном уровне. В Подмосковье медицинскую реабилитацию оказывает Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

В Московской области контрактникам также положена единовременная выплата в размере 600 тыс. рублей, заработная плата и увеличенная пенсия.

По военной ипотеке военнослужащие имеют возможность купить квартиру.

Льготы положены и семьям военнослужащих: путёвки в детские лагеря, бесплатное школьное питание, а также поступление в вузы Подмосковья.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что правительство России поддержало ряд инициатив, связанных с соцзащитой участников спецоперации и их семей, рабочей группы по СВО.

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