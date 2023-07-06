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В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом по делу о гибели шестилетнего мальчика

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В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом, куда ходил погибший шестилетний мальчик, чьё тело нашли 29 июня в гаражах недалеко от дома.
В Екатеринбурге задержали заведующую детским садом по делу о гибели шестилетнего мальчика
  • Gettyimages.ru

Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, заведующая задержана как подозреваемая, ей предъявляют обвинение по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что женщине было известно о телесных повреждениях у мальчика, однако она не информировала об этом соответствующие ведомства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали преподавательницу частной школы Веронику Наумову по делу об убийстве своего приёмного ребёнка. 29 июня труп шестилетнего мальчика был найден в гаражах недалеко от дома. До этого о его якобы пропаже заявила сама Наумова.

Подробнее — в материале RT.

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