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Реаниматолог Петрушин перечислил меры первой помощи при солнечном ожоге

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Анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области, заведующий службой анестезиологии-реанимации ОКБ Максим Петрушин рассказал, какие меры следует предпринять в случае получения солнечного ожога.
Реаниматолог Петрушин перечислил меры первой помощи при солнечном ожоге
  • Gettyimages.ru

Прежде всего при солнечном ожоге нужно прекратить воздействие на поражённый участок лучей, уйти в тень или в помещение, сообщил врач в разговоре с tverigrad.ru.

Затем следует охладить обожжённую область в течение 20 минут, для этого подойдёт чистая питьевая вода.

Нельзя промывать ожог растворами антисептиков, особенно спиртсодержащими, предупредил специалист.

После промывания нужно наложить на поражённый участок чистую повязку.

«Применение аэрозолей, мазей, кремов и бальзамов, а также масел, красителей и присыпок в качестве первой медицинской помощи не рекомендуется. Сметаной и кефиром тоже не мажем, так как это может замедлить теплоотдачу и привести к углублению ожога», — объяснил Петрушин.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.

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