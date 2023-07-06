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Сергунина: амбассадоры крупных столичных компаний начали работу в дружественных странах

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что амбассадоры крупных столичных компаний начали работу на рынках дружественных стран.
Сергунина: амбассадоры крупных столичных компаний начали работу в дружественных странах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Сергунина добавила, что работа направлена на продвижение московских товаров и услуг в дружественных странах, включая Египет, Индию и Таиланд.

«Амбассадоры помогут предпринимателям найти надёжных партнёров, организовать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами. Ещё одна их важная задача — формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий», — добавила заммэра.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках проекта «Покупай наше» предприниматели из Республики Алтай смогут продавать свои товары через национальный телемагазин.

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