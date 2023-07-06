Сергунина: амбассадоры крупных столичных компаний начали работу в дружественных странах

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что амбассадоры крупных столичных компаний начали работу на рынках дружественных стран.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Сергунина добавила, что работа направлена на продвижение московских товаров и услуг в дружественных странах, включая Египет, Индию и Таиланд.

«Амбассадоры помогут предпринимателям найти надёжных партнёров, организовать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами. Ещё одна их важная задача — формирование имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий», — добавила заммэра.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках проекта «Покупай наше» предприниматели из Республики Алтай смогут продавать свои товары через национальный телемагазин.