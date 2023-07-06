В Свердловской области у пациентки удалили опухоль весом 3,5 килограмма
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной департамент информационной политики (ДИП).
Злокачественное образование успешно удалили у жительницы Красноуральска хирурги областной клинической больницы №1.
«Пациентка поблагодарила врачей за проделанную работу», — уточняется в публикации.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону начали удалять злокачественные опухоли с роботами-помощниками.