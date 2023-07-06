В Свердловской области у пациентки удалили опухоль весом 3,5 килограмма

В Свердловской области хирурги провели операцию по удалению опухоли весом 3,5 килограмма из брюшной полости 54-летней пациентки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной департамент информационной политики (ДИП).

Злокачественное образование успешно удалили у жительницы Красноуральска хирурги областной клинической больницы №1.

«Пациентка поблагодарила врачей за проделанную работу», — уточняется в публикации.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии в Ростове-на-Дону начали удалять злокачественные опухоли с роботами-помощниками.