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Поп-панк-группа «Поминки» впервые выступит в финале конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

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Московская группа «Поминки» попала в число финалистов конкурса «Нашествие: Молодые ветра» и впервые выступит на большой публике 5 августа в столичном клубе «Урбан».
Поп-панк-группа «Поминки» впервые выступит в финале конкурса «Нашествие: Молодые ветра»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова вокалиста группы Сергея Овчинникова.

«Побывать на такой большой сцене, выступать перед такими людьми, конечно, круто», — сказал фронтмен «Поминок».

Он также поделился, что это будет первый сольный концерт группы.

«Сольных концертов пока не давали в связи с отсутствием большой аудитории, но хотелось бы давать, конечно», — уточнил он.

Музыкант также пожелал другим участникам конкурса честной борьбы.

Ранее сообщалось, что жюри Всероссийского молодёжного музыкального конкурса «Нашествие: Молодые ветра», стартовавшего 3 апреля, в ходе предварительного этапа отобрало 240 полуфиналистов для участия в основном туре.

Также сайт kp.ru сообщал, что молодой исполнитель из Алчевска Антон Перепелица вышел в финал Всероссийского конкурса «Нашествие: Молодые ветра», организованного Президентским фондом культурных инициатив.

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