В Ленинградской области арестовали экс-зампреда Комздрава Власова по делу о мошенничестве

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу бывшего заместителя председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Егора Власова.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год Власов присваивал себе средства, которые должны были быть направлены на оплату труда сотрудников Токсовской межрайонной больницы. В общей сложности из бюджета было похищено более 215 млн рублей.

Также против зампреда возбудили уголовное дело о получении взятки 30 млн рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщил о задержании воронежского бизнесмена, который обманул клиентов на строительстве частных домов на 12 млн рублей.