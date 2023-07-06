Миколог Вишневский: боровик в лесах Тульской области можно найти после засушливой погоды

Миколог кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, какие грибы можно собрать в лесах Тульской области в июле.

На данный момент сложно сказать, какие грибы можно ожидать в июле, ввиду нестабильного климата, объяснил миколог в беседе с Тульской службой новостей.

По словам Вишневского, если в июле в Тульской области останется засуха, то можно собирать лисички, которые неприхотливы к погоде.

«Засуху очень любит боровик сосновый, который считают одним из самых вкусных белых грибов. Найти его можно в песчаных почвах сосняков именно после продолжительного засушливого периода», — добавил миколог.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в лесах Тальменского района, в Касмалинском бору Алтайского края появились белые грибы.