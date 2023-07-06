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Психолог Асриян поделилась советами по воспитанию детей

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Старший преподаватель кафедры общепсихологических дисциплин, сотрудник социально-психологической службы здоровья ТГМУ и практикующий психолог Ольга Асриян поделилась советами по воспитанию детей.
Психолог Асриян поделилась советами по воспитанию детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам психолога, из-за большого потока информации кажется, что подростки стали агрессивнее, однако это неправда.

«Утверждать, что сейчас подростки гораздо агрессивнее, чем 20—30 лет назад, я бы не стала», — уточняет она.

Более того, психолог подчеркнула, что современные дети достаточно самостоятельны и умеют переносить тяжёлые жизненные ситуации.

«Такой глубокий самоанализ бывает доступен даже не каждому взрослому», — отмечает Асриян.

Рассуждая на тему воспитания, специалист сказала, что все дети разные и каждый требует особого подхода.

Если ребёнок не хочет прикосновений, родитель должен просто своим присутствием показать, что он рядом, советует эксперт.

Родители должны перестать ограничивать детей, дать им свободу действий и выбора, поддерживать их чувства, а также позволить детям самим осознавать свои потребности.

Кроме того, Асриян попросила родителей перестать сравнивать своих детей с чужими.

«Сравнения с другими людьми — это основа для невроза во взрослой жизни», — заключила эксперт.

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