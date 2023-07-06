Узнать больше

В сентябре в Тюменской области откроется архипарк «Ключи»

Короткая ссылка
В сентябре этого года в Нижнетавдинском районе Тюменской области будет открыт архипарк «Ключи», где посетители смогут узнать о жизни человека в общении с дикой природой.
В сентябре в Тюменской области откроется архипарк «Ключи»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Отмечается, что архипарк располагается на побережье озера Ипкуль.

Проект парка был организован природным комплексом «МОРЕЛЕСА» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На территории объекта планируется создать 30 арт-инсталляций. Организаторы подчёркивают, что архипарк — не просто музей под открытым небом или этнический парк: это искусство, основанное на исторических фактах.

Ранее, по сообщению «Радио 1», в 2023 году в Одинцовском городском округе благоустроят парк в микрорайоне Супонево в Звенигороде, улицу Интернациональную в Одинцове и сквер у памятника героям-землякам в деревне Жуковке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить