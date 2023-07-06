В сентябре в Тюменской области откроется архипарк «Ключи»

В сентябре этого года в Нижнетавдинском районе Тюменской области будет открыт архипарк «Ключи», где посетители смогут узнать о жизни человека в общении с дикой природой.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Отмечается, что архипарк располагается на побережье озера Ипкуль.

Проект парка был организован природным комплексом «МОРЕЛЕСА» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На территории объекта планируется создать 30 арт-инсталляций. Организаторы подчёркивают, что архипарк — не просто музей под открытым небом или этнический парк: это искусство, основанное на исторических фактах.

Ранее, по сообщению «Радио 1», в 2023 году в Одинцовском городском округе благоустроят парк в микрорайоне Супонево в Звенигороде, улицу Интернациональную в Одинцове и сквер у памятника героям-землякам в деревне Жуковке.