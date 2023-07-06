Россияне весной активнее всего покупали онлайн железнодорожные билеты и одежду
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, доля онлайн-оборота железнодорожных билетов выросла на 133% весной 2023 года по сравнению с этим же периодом 2022-го, а одежды и аксессуаров — на 105%. Число транзакций в этих сегментах также увеличилось.
Аналитики отметили, что продолжает расти спрос на покупку авиабилетов. Весной 2023 года доля онлайн-оборота авиакомпаний выросла на 89% по сравнению с этим же сезоном 2022-го.
Доля онлайн-оборота выросла и в некоторых других сегментах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: это часы и ювелирные изделия (+86%), лекарственные препараты (+55%), обувь (+55%), общепит (+21%).
Реже всего покупали автозапчасти и книги — онлайн-оборот снизился на 34 и 69% соответственно.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в июле в рамках промышленной выставки «Иннопром» пройдёт конференция по применению новых промышленных технологий.