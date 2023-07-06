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Россияне весной активнее всего покупали онлайн железнодорожные билеты и одежду

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Россияне весной и в начале лета активнее всего покупали онлайн железнодорожные билеты, одежду и аксессуары — это показало исследование, проведённое компанией CloudPayments (входит в группу Cloud).
Россияне весной активнее всего покупали онлайн железнодорожные билеты и одежду
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, доля онлайн-оборота железнодорожных билетов выросла на 133% весной 2023 года по сравнению с этим же периодом 2022-го, а одежды и аксессуаров — на 105%. Число транзакций в этих сегментах также увеличилось.

Аналитики отметили, что продолжает расти спрос на покупку авиабилетов. Весной 2023 года доля онлайн-оборота авиакомпаний выросла на 89% по сравнению с этим же сезоном 2022-го.

Доля онлайн-оборота выросла и в некоторых других сегментах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: это часы и ювелирные изделия (+86%), лекарственные препараты (+55%), обувь (+55%), общепит (+21%).

Реже всего покупали автозапчасти и книги — онлайн-оборот снизился на 34 и 69% соответственно.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в июле в рамках промышленной выставки «Иннопром» пройдёт конференция по применению новых промышленных технологий.

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